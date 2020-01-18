Московские полицейские приняли роды в патрульной машине

Женщину и младенца передали медикам.
Полицейские приняли роды у женщины в Москве, на свет появился мальчик, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Счастливый инцидент произошел в пятницу около 16.00 в районе 26 километра Киевского шоссе.
В ГИБДД сообщили, что из автомобиля выбежал взволнованный пассажир-мужчина и сообщил патрульным, что в такси находится его жена, которая с минуты на минуту родит. По его словам, они не уже успевали доехать до больницы из-за пробок.»
Сотрудники ГИБДД решили действовать быстро и пересадили супругов в патрульный автомобиль, чтобы быстрее проехать к родильному дому. Однако роды у женщины начались по пути в медучреждение. В результате патрульным пришлось принять их прямо на месте. Параллельно они вызвали скорую помощь.
«На свет появился мальчик, которого завернули в форменную куртку до прибытия медслужбы», — заключили в Госавтоинспекции. Женщину и младенца передали медикам.
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