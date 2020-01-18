Главу МВД по Коми арестовали за взятку в 25 млн рублей

По мнению обвиняемого, его оговорили другие фигуранты дела.

Суд в Сыктывкаре арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, сообщил ТАСС.

По данным следствия, в июле 2017 года Половников получил взятку в 25 миллионов рублей. Других подробностей пока не сообщается. Руководителя министерства арестовали на два месяца.

Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

После судебного заседания он сказал, что перед близкими, родственниками и сотрудниками полиции его совесть чиста. По мнению Половникова, его оговорили другие фигуранты дела.

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