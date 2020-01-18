Александр Петров не скрывает свои чувства к Стасе Милославской

18.01.2020, 10:21, Разное

Александр Петров не скрывает свои нежные чувства к Стасе Милославской. Очередное признание в любви появилось в Instagram-аккаунте артиста.
Опубликовав фотографию совместного отдыха в Таиланде, Петров попросил подругу не забывать счастливые минуты и назвал её «самым красивым человеком». Трудно не согласиться с влюбленным, глядя на естественную красоту актрисы, которая позирует на фоне яркой зелени. Однако у некоторых есть для этого веские причины. Окруженный целой армией поклонниц, Петров пользуется невероятной популярностью у женщин. Нет ничего удивительного в том, что многие из них с радостью представили бы себя на месте Милославской.

Хотя нашлись и вполне доброжелательные фолловеры, признавшие гармоничность пары. Им приятно было видеть счастливых людей и, возможно, тоже вспоминать время любви, молодости и надежд. Кстати, впервые отношения Петрова и Милославской стали обсуждаться после сочинского «Кинотавра» в прошлом году, когда они стали появляться вместе перед объективами фотоаппаратов.



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