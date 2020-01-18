В Новосибирске загорелся двигатель самолета перед взлетом

В Новосибирске проводится соответствующая проверка после воспламенения двигателя самолета перед вылетом. Происшествие имело место в аэропорту «Толмачево».

Инцидент случился в пятницу вечером. Во время активации двигателя лайнера A-321neo он резко загорелся. Сообщается, что вылет воздушного судна был запланирован в Камрань. В сообщении говорится, что пилот прервал запуск и использовал систему пожаротушения, в связи с чем воспламенение удалось ликвидировать.

Более 200 пассажирам, находившимся на борту в тот момент, было предоставлено необходимое питание и отель. В скором времени ожидается вылет резервного самолета из Новосибирска.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, в декабре объявившая о том, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях, вернулась к тренировкам. В ее Instagram в разделе Stories опубликован фрагмент видео с тренировки, на котором исполняет каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage (@teamzagitova) 17 Янв 2020 […]