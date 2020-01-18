В Новосибирске загорелся двигатель самолета перед взлетом

В Новосибирске проводится соответствующая проверка после воспламенения двигателя самолета перед вылетом. Происшествие имело место в аэропорту «Толмачево».
Инцидент случился в пятницу вечером. Во время активации двигателя лайнера A-321neo он резко загорелся. Сообщается, что вылет воздушного судна был запланирован в Камрань. В сообщении говорится, что пилот прервал запуск и использовал систему пожаротушения, в связи с чем воспламенение удалось ликвидировать.
Более 200 пассажирам, находившимся на борту в тот момент, было предоставлено необходимое питание и отель. В скором времени ожидается вылет резервного самолета из Новосибирска.
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