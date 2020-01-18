Гончарук сделал заявление после отказа Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента страны Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.

Гончарук написал в Facebook, что «мы имеем высокий кредит доверия от президента и людей».

«Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», – добавил премьер.

Он отметил, что «впереди тяжелая и упорная работа».

Ранее стало известно, что Зеленский решил дать шанс Гончаруку и поставил перед ним ряд задач. До этого он потребовал разобраться с «прослушкой» премьера Украины.

Напомним, новый политический кризис на Украине начался после публикации в Сети записи, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Позже Гончарук написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. При этом заявление премьера Украины об отставке сочли «политическим жестом».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.





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