Гончарук сделал заявление после отказа Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента страны Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Гончарук написал в Facebook, что «мы имеем высокий кредит доверия от президента и людей».
«Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», – добавил премьер.
Он отметил, что «впереди тяжелая и упорная работа».
Ранее стало известно, что Зеленский решил дать шанс Гончаруку и поставил перед ним ряд задач. До этого он потребовал разобраться с «прослушкой» премьера Украины.
Напомним, новый политический кризис на Украине начался после публикации в Сети записи, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».
Позже Гончарук написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. При этом заявление премьера Украины об отставке сочли «политическим жестом».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, в декабре объявившая о том, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях, вернулась к тренировкам. В ее Instagram в разделе Stories опубликован фрагмент видео с тренировки, на котором исполняет каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage (@teamzagitova) 17 Янв 2020 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стоун показала, как выглядела в юности / 13 декабря
- Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых / 17 декабря
- Путин предложил назначить премьером Михаила Мишустина — главу Федеральной налоговой службы / 15 января
- В Заксобрании Петербурга заступились за Ельцина за отказ присоединять Донбасс к России / 8 декабря
- Путин заявил о важности развития массового спорта в России / 3 декабря
- Налоговая служба предупредила об ограничении доступа к электронным сервисам / 2 января
- Fox News — пропаганда работает — танцы преданности перед Ким Чен Ыном / 16 января
- Кнессет Израиля решил самораспуститься / 11 декабря