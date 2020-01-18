Татьяна Кравченко рассказала о сроках выхода 7-го сезона «Сватов»

Поклонникам знаменитых «Сватов» недолго осталось ждать выхода 7-го сезона. Татьяна Кравченко озвучила приблизительные сроки показа сериала.

По словам актрисы, создатели проекта должны были давно закончить работу над новыми сериями. Как сказала Татьяна Кравченко, «если Бог даст», то россияне увидят «Сватов» уже в 2021 году. Ранее съёмки 7-го сезона были заморожены на неизвестный срок, хотя на тот момент успели отснять несколько эпизодов. Поклонники картины с нетерпением ждут ее продолжения и верят, что это случится скоро.

Первые серии «Сватов» вышли на экраны более 10-ти лет назад, после чего сериал стал поистине народным. Артисты из фильма любимы многими зрителями. «По-настоящему семейный сериал», «Очень ждем продолжения!» — написали фолловеры под публикацией Кравченко.

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