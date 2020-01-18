Boeing полностью перепишет программное обеспечение для 737 MAX

18.01.2020, 9:57, Новости дня

Компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По данным агентства, изначально авиапроизводитель планировал переписать софт только для системы MCAS. Ее некорректная работа стала причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

В крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

В компании Boeing подтвердили, что столкнулись с некоей новой проблемой при изменении ПО, из-за которой повторный ввод 737 MAX в эксплуатацию будет отложен. Конкретные сроки в компании указывать не стали.

Полеты 737 MAX по всему миру приостановлены с марта 2019 года.



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Последнее: Компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники. По данным агентства, изначально авиапроизводитель планировал переписать софт только для системы MCAS. Ее некорректная работа стала причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет […]

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