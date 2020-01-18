Die Welt — ЕС сократил выделяемые Турции средства на 75%

В Брюсселе решили резко сократить выплаты по поддержке вступления Турции в ЕС, пишет Die Welt. Причинами такого решения стали разногласия Турции и Греции по поводу добычи газа в Средиземном море, а также военная операция Анкары в Сирии.
Reuters
В Брюсселе было принято решение о резком сокращении средств, выделяемых на поддержку вступления Турции в ЕС, пишет Die Welt. Это решение обусловлено военной операцией Анкары в Сирии, а также её разногласиями с Грецией по поводу добычи газа в Средиземном море. При этом отмечается, что сокращения не затронут выплаты, которые ЕС предоставляет Турции в рамках сделки по беженцам.
Как пишет издание, предусмотренные на 2020 год выплаты Анкаре будут сокращены на 75 процентов. Таким образом, согласно данным Еврокомиссии, в этом году Турция получит лишь €168 млн. Из них €150 миллионов выделено по программе демократии и верховенства права, а ещё €18 миллионов по программе сельского развития.
Брюссель выделяет средства на поддержку вступления в ЕС для того, чтобы поддержать процесс реформ в странах-кандидатах и повысить их конкурентоспособность, информирует Die Welt. Впрочем, переговоры о вступлении с Турцией уже давно не двигаются с мёртвой точки, отмечает издание.
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Последнее: В Брюсселе решили резко сократить выплаты по поддержке вступления Турции в ЕС, пишет Die Welt. Причинами такого решения стали разногласия Турции и Греции по поводу добычи газа в Средиземном море, а также военная операция Анкары в Сирии. Reuters В Брюсселе было принято решение о резком сокращении средств, выделяемых на поддержку вступления Турции в ЕС, пишет […]
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