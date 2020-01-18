Пушков отреагировал на слова Помпео о смене правительства России

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об отставке российского правительства.

Пушков написал в Twitter, что Помпео, заявивший, что политика Вашингтона в отношении Москвы вряд ли изменится после смены правительства, должен понимать, что это обоюдный процесс – «внешняя политика РФ при новом правительстве не изменится в угодном США направлении».

«В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», – подчеркнул он.

Ранее Помпео высказался о политической «встряске» в России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.

Новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».

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Последнее: Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об отставке российского правительства. Пушков написал в Twitter, что Помпео, заявивший, что политика Вашингтона в отношении Москвы вряд ли изменится после смены правительства, должен понимать, что это обоюдный процесс – «внешняя политика РФ при новом правительстве не изменится в угодном США […]