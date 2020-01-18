Мнение: Если вдруг тебе немного за 30

Что делает дремучая россиянка, когда её после пары беременностей и на четвёртом десятке бросает муж? Ловит она его на измене, или он просто уходит самостоятельно вдаль?

Наша курица сразу же понимает, что половая жизнь для неё закончилась, и начитает искать радость в другом — как правило, в холодильнике.



Фото: Соцсети

Вам наверное интересно, как женщины цивилизованных стран ведут себя, если муж — козёл?

К счастью, есть пример российской певицы Чистяковой-Ионовой, чей муж видел не только гениталии всех эскортниц, но даже и жерло любви крупно-рогатой скотины — Ксюшади.

Как повела себя Наташа Глюкоза? Да точно так же, как и любая немка.

Наташа полетела в Африку. Именно там вышедшие в тираж бабы ищут себе половое счастье.

Кругом СПИД, Эбола, малярия и прочие опасности. Зато красивые чернокожие парни готовы вокруг тебя танцевать.

Именно тут женщины Европы обретают в климаксе счастье. Выйдут на пляж, встанут колонизатором в миссионерскую позу и смотрят, кому бы им дать.



Фото: Соцсети

Глюкоза прилетела в Африку с мужем. Но с ним всё понятно — и самой Наташе, и мне. Продюсеру Чистякову уже настолько всё похрен, что если его жена стоит как охотник на буйволов и стреляет сосками, ему наплевать.

Да и что он может ей предъявить? Недавно, как говорят, чуть не случился развод из-за его постоянных измен.

Саму Наташу можно лишь похвалить, что она переняла опыт европейских климактеричек, живущих после развода за счёт бывших мужей. Всё лучше сгонять на сафари к горячим ребятам, чем жрать заветренное с новогоднего стола оливье.

А как вы относитесь к женщинам, которые ездят в жаркие страны, чтобы там за недорого совокупиться с аборигенами? Одобряете, осуждаете, сами относитесь к ним?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Что делает дремучая россиянка, когда её после пары беременностей и на четвёртом десятке бросает муж? Ловит она его на измене, или он просто уходит самостоятельно вдаль? Наша курица сразу же понимает, что половая жизнь для неё закончилась, и начитает искать радость в другом — как правило, в холодильнике. Фото: Соцсети Вам наверное интересно, как женщины […]