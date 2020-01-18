Ученые назвали продлевающие жизнь вкусные продукты

18.01.2020, 9:30, Разное

Учёные назвали несколько вкусных продуктов продлевающих жизнь при постоянном употреблении. Шоколад, лосось и оливковое масло, отметили эксперты, являются неотъемлемым дополнением каждого долгожителя.
Исследователи изучили результаты средиземноморской диеты и решили установить, почему при её соблюдении средняя продолжительность жизни человека увеличивается на 20%. Оказалось, что ответственны за это определённые продукты питания, которые являются не только очень полезными, но и вкусными. Начать стоит с шоколада, так как какао-бобы имеют хорошую особенность укреплять сердечно-сосудистую систему и помогают сократить риск инфаркта или инсульта в несколько раз. Если содержание самого какао в продукте не меньше 70%, то достаточно всего одного кубика в день. Аналогичная польза от употребления в пищу оливкового масла. Достаточно просто заменить им растительное, при готовке салатов и прочих блюд, где это уместно.

Не стоит забывать о рыбе, так как жирные виды очень богаты омега-3. Лучше всего для ежедневного употребления подойдут форель, лосось или скумбрия. Они помогут укрепить сосуды головного мозга и снизят риски развития болезней сердца. Также для долголетия хорошо подойдут любые яркие овощи и фрукты. Такие лакомства богаты антиоксидантами, помогающими сохранять клетки от чрезмерного старения, что заметно скажется на общей продолжительности жизни человека.



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Последнее: Учёные назвали несколько вкусных продуктов продлевающих жизнь при постоянном употреблении. Шоколад, лосось и оливковое масло, отметили эксперты, являются неотъемлемым дополнением каждого долгожителя. Исследователи изучили результаты средиземноморской диеты и решили установить, почему при её соблюдении средняя продолжительность жизни человека увеличивается на 20%. Оказалось, что ответственны за это определённые продукты питания, которые являются не только очень полезными, […]

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