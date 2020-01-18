Новый минивэн Volkswagen SMV замечен на дорожных тестах в полном камуфляже. Пятиметровый автомобиль построен на платформе MQB.

Именно на этой платформе в Volkswagen построены большинство транспортных средств для китайского авторынка. Вероятнее всего, новый минивэн создавался эксклюзивно для Китая, где его и будут продавать в первую очередь. Несмотря на внимательность фотошпионов к новой модели, разглядеть особенности дизайна не представляется возможным. Причиной является внушительный слой камуфляжа, покрывающий не только металлические детали кузова, но и стёкла автомобиля, за исключением лобового и двух боковых. Таким образом рассмотреть изменения в салоне тоже нельзя.

Вероятнее всего, Volkswagen SMV оснастят 2-литровым 295-сильным двигателем в паре с автоматической КПП на семь скоростей. Не исключена версия с мощным мотором, объёмом 2,5 литра. Сколько именно лошадиных сил выдаёт более внушительный турбированный силовой агрегат, пока неизвестно.

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