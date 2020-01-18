Водонаева объяснила свой пост о «быдле» и материнском капитале

18.01.2020, 9:21, Разное

Один из последних постов Алёны Водонаевой вызвал неоднозначную реакцию публики, в связи с чем она решила объяснить его суть. По словам телеведущей, ее высказывания о «быдле» и материнском капитале многие интерпретировали неправильно.
Как заявила знаменитость, она не ожидала столь бурных обсуждений после своей публикации. Ранее Водонаева сказала, что россияне с низким материальным положением будут рожать детей ради выплат. По мнению звезда «Дома-2», это может стать роковым для будущего РФ и следующих поколений. Также она назвала «быдлом» тех, кто будет заводить наследников ради материнского капитала. Вскоре актриса отметила, что некоторые центральные каналы неправильно ее поняли и выставили в плохом свете. Они начали всей стране показывать провокационные фото блогера из «Максим». При этом модель язвительно отметила, что эти издания наверняка хранит у себя каждый из этих «псевдоинтеллектуалов».

В то же время Водонаевой не понравились слова Ольги Скабеевой, что будто она работает на рынке в Тюмени. По словам актрисы, она никогда не слышала столько желчи даже от недоброжелателей. Затем знаменитость объяснила, что ее слова касались неблагополучных семей, а проблема с материнским капиталом за последние годы так и не была решена.



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Последнее: Один из последних постов Алёны Водонаевой вызвал неоднозначную реакцию публики, в связи с чем она решила объяснить его суть. По словам телеведущей, ее высказывания о «быдле» и материнском капитале многие интерпретировали неправильно. Как заявила знаменитость, она не ожидала столь бурных обсуждений после своей публикации. Ранее Водонаева сказала, что россияне с низким материальным положением будут рожать […]

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