Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в ряде регионов России

В конце следующей недели в центральных и северо-западных регионах РФ резко понизится температура, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Паршина сообщила, что начало недели будет рекордно теплым, но затем, с четверга, ожидается похолодание, передает «Российская газета».

С 24 по 26 января в регионах местами выпадет снег, температура опустится до -3…-8 градусов ночью и -1…-6 днем.

Во Владимире в четверг похолодает до -5. В Рязани – до -3 градусов, Твери и Санкт-Петербурге – до -1, Туле и Калуге – до -2.

Однако делать прогнозы о том, сколько продержится похолодание, пока рано.

Ранее и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что морозов на Крещение не будет на всей европейской части России, в столичном регионе в предстоящие выходные температура будет чуть ниже нуля.





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Последнее: В конце следующей недели в центральных и северо-западных регионах РФ резко понизится температура, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Паршина сообщила, что начало недели будет рекордно теплым, но затем, с четверга, ожидается похолодание, передает «Российская газета». С 24 по 26 января в регионах местами выпадет снег, температура опустится до -3…-8 градусов ночью и -1…-6 днем. […]