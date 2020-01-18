«Хочется плакать»: новые данные о Заворотнюк обеспокоили народ

18.01.2020, 9:12, Разное

В прошлом году в Сети появилась громкая и жуткая новость – у Анастасии Заворотнюк, по основной версии, обнаружили рак мозга. Артистка была госпитализирована. Сейчас она борется за жизнь. Ее родные отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние знаменитости, что рождает множество слухов. То в анонимных телеграмм-каналах писали заявления о смерти Заворотнюк, то появлялись сплетни о частичной парализации.

Знакомые Анастасии, по всей видимости, также не в курсе ситуации или же не считают нужным выставлять информацию на общественное обсуждение. Впрочем, даже общие фразы, касающиеся онкобольной артистки каждый раз порождают в Сети новые дискуссии.

Так под статьей, где коллега Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» высказалась о ее состоянии, развернулась очередная «баталия». Пользователи отметили, что каждый день их тревога за больную раком мозга Анастасию возрастает.

«Скользкая, мутная и сильно затянувшаяся ситуация. Очень все странно», «Мне хочется плакать и поцеловать ее в лоб…», – высказались поклонники актрисы. Впрочем, некоторые воспользовались случаем и продемонстрировали любовь к знаменитости в стихотворной форме.

«Что со мной ты натворила? / Как смогла мне жизнь сменить? / Ты меня в себя влюбила, / Все тебе я смог простить. / Как меня не замечала, / Как ты мучила меня, / Хоть меня ты отвергала / Все ж добился я тебя», – написал один из фанатов онкобольной Заворотнюк.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2019 в 4:42 PST



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Последнее: В прошлом году в Сети появилась громкая и жуткая новость – у Анастасии Заворотнюк, по основной версии, обнаружили рак мозга. Артистка была госпитализирована. Сейчас она борется за жизнь. Ее родные отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние знаменитости, что рождает множество слухов. То в анонимных телеграмм-каналах писали заявления о смерти Заворотнюк, то появлялись сплетни […]

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