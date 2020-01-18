Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крыма, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данным PlaneRadar, аппарат взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.

17:30 мск.

Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. pic.twitter.com/wb90gF00mh

— PlaneRadar (@ua4wiy_) January 17, 2020

RQ-4 Global Hawk – это американский стратегический разведывательный БПЛА, разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый аппарат данного типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Напомним, беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk проводил разведку у границ Крымского полуострова в конце декабря. В Крыму это сочли наглостью.

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Последнее: Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крыма, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar. По данным PlaneRadar, аппарат взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России. 17:30 мск.Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. pic.twitter.com/wb90gF00mh — PlaneRadar (@ua4wiy_) January 17, 2020 […]