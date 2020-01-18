Вау, спецоперация!

Успеет ли оппозиция отреагировать на кремлевский джаггернаут?

То, что мы наблюдали 15 января 2020 года, это, конечно, не спонтанная история, это хорошо подготовленный, загодя прописанный план. Одна из так любимых Путиным спецопераций.

Сначала первый шок — президент заявляет о полной смене системы государственного устройства. Итак, мы всё-таки будем не президентской, а типа премьерской республикой («парламентской» язык не позволяет её назвать).

Муниципальная власть устраняется, Совфед переходит под контроль председателя Госсовета, Конституционный суд — под абсолютный контроль Совфеда, к тому же Конституционный суд получает право накладывать вето на законы Госдумы.

Новая система сдержек и противовесов а ля рус? Нет, новая система вертикали власти. Более сложная, но всё так же зависимая от одного человека.

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Итак, середина дня, послание Федеральному собранию окончено. Народ отходит от шока, обтекает потихонечку и думает, как же нам быть в этом чудном новом мире.

Но не тут-то было! Главные сенсации еще впереди. Вот так драматургия! Нате вам хук слева — отставка правительства. И ещё один — назначение Мишустина.

И все такие — вау, чё эта была ваще?!

А это, дорогие сограждане, спецоперация. Не забыли? Ваше недоумение и ваше «вау» входило в изначальный план. Самое интересное заключается в том, что операция ещё идёт. Мы сейчас в самом горниле пертурбаций. В сердце вихря. Нас самих он пока не трогает, мы наблюдаем из «глаза бури». Но вокруг всё вертится и разносится в тартарары.

Каков будет следующий шаг?

Назначение правительства «переходного периода». На время, пока будет меняться Конституция. Дальше одно из двух. Либо эти ребята станут расходным материалом, чтобы не замарать Медведева, который при транзите пойдет на свой второй срок.

Либо, наоборот, «новые» наберут вес, а Медведев в итоге пойдёт, например, на усиление Совфеда (не одной же Матвиенко быть живу). Или просто навсегда останется с синекурой в Совбезе.

Кто будет в переходном правительстве — можно только гадать. Интересно, как будут устраивать референдум по смене Конституции. И, останется ли Владимир Путин президентом до 2024?

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Что забавно, сама Конституция в ст. 135 говорит о том, что изменения в ключевые главы, а именно 1, 2 и 9 (их 100% затронут), могут вноситься только через созыв Конституционного Собрания. Путин же вроде как сказал, что мы проведём всенародное голосование. Референдум в той же Конституции упомянут и считается «высшим непосредственным выражением власти народа».

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, актер Владимир Машков, пианист Денис Мацуев и депутат Госдумы Андрей Макаров (слева направо). Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В общем, опять же, можно гадать, как устроят: через Конституционное Собрание, или просто голосование проведут. И так, и так у них всё получится, это точно.

Кстати, не напрасно перед тем, как говорить об изменениях в Конституцию, президент много времени посвятил социальным гарантиям, причём в конкретных суммах. Эти гарантии — это ещё один удар, апперкот, чтобы выбить остатки сознания. Чтобы народ точно понял: хотите денег и хорошую медицину — голосуйте на референдуме так, как надо. Потому что вы ж понимаете, это идёт пакетом.

На голосование, понятное дело, все вопросы также вынесут разом, пакетно.

Вы будете либо за всё «за», либо против всего. А если против поправок, то и против своих выплат. Так что не стреляйте себе в ногу.

Наконец, самое главное. Не забывайте, что спецоперация далека от завершения. Это значит, что любопытные новости могут нас ждать в любой момент. Сегодня, завтра или через недельку может вдруг случиться и роспуск Госдумы с досрочными выборами — сейчас, под надежду, под новенькое чувство перемен, «ЕдРо» должно набрать больше обычного. Почему бы не воспользоваться?

Может быть и отставка Путина, и досрочные выборы президента, и досрочные думские, чтобы транзит произвести прям сразу, не дожидаясь каких-то там дальних годов. Это уже не прямо сейчас, конечно, а после принятия поправок в Конституцию.

Помните: сейчас возможно всё! Нам же остаётся только хлопать глазами и восклицать «вау». Среагировать всё равно не успеем.

Несистемной, реальной оппозиции придётся совсем не сладко.

Во-первых, под шумок их могут легко перемолоть жерновами, и масса не обратит на это никакого внимания: это в тихие спокойные годы на протесты обращены все взоры, а в эпоху перемен каждый начнет думать, как выжить самому или как урвать свой кус в мутной воде тревог и сомнений.

А во-вторых, даже если оппозицию не прищучат, ей придётся быстро реагировать на новые вызовы. Но какой бы быстрой ни была реакция — все равно джаггернаут Путина будет быстрее. И вставить ему палку в колесо задача не из простых.

Виталий Шкляров

политтехнолог

Источник: Новая газета

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