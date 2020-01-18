Иосиф Пригожин прокомментировал слова Водонаевой о материнском капитале: «Оскорблять людей она не имеет права»

Иосиф Пригожин не согласился со словами Алёны Водонаевой о материнском капитале. Как сказал продюсер, модель не имеет права оскорблять других людей, хотя может выражать свое мнение.

Супруг Валерии не стал молчать после недавнего высказывания знаменитости. Водонаева позволила себе в публикации грубые выражения, назвав россиян, которые будут рожать детей, «быдлом». Однако позже звезда «Дома-2» заявила, что имела в виду лишь неблагополучные семьи. По словам Пригожина, это не является правильным, когда блогеры оценивают материнский капитал. В то же время он уверен, что любой житель страны, в том числе актриса, могут высказывать свою точку зрения. Никто не может запретить им это делать.

«Оскорблять людей она не имеет права», — высказался бизнесмен. Как считает он, логика в получении указанного капитала с рождением первого ребенка все же есть. Таким образом у семьи будет надежда, и деньги не станут лишними.

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