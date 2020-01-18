В сирийском Алеппо за последние 3 дня погибли 28 человек — Минобороны

В сирийском Алеппо в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за последние трое суток погибли 28 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон.

Как отмечает агентство, обстрелы достают даже до центральной части города. 56 человек получили ранения. Среди военных пострадавших нет.

Огонь ведут боевики с подконтрольных им территорий в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. Однако, по данным ЦПВС, за последние сутки российские военные зафиксировали 17 случаев нарушения режима прекращения огня в Алеппо. Турецкая сторона сообщает о 23 фактах.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики.

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