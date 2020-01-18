Календарь: 18 января — 76-летие прорыва блокады Ленинграда

В этот день в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда.

12 января 1943 года после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Наступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта, корабли, береговая артиллерия и авиация. Несмотря на упорное сопротивление противника, к исходу 13 января расстояние между армиями сократилось до 5-6 километров, а 14 января – до двух километров.

Группировка врага несколько раз безуспешно пыталась прорваться на юг, к своим главным силам. А через шесть дней, 18 января, на окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день были полностью освобождены Шлиссельбург и всё южное побережье Ладожского озера. К 18 января 1943 года в городе оставались около 800 тысяч человек.

Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда на то, что родной город будет освобожден. И хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года, а в результате прорыва кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор – полоска торфяного болота, значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить.

Пробитый вдоль берега коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург – Поляны протяженностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли поезда. Первый главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан.

События дня:

1654 г. — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.

1825 г. – в Москве торжественно открылся Большой театр.

1926 г. — премьера фильма «Броненосец Потемкин».

Именинники:

Евгения, Маргарита, Полина, Роман, Сергей, Татьяна.

Родились:

Кевин Костнер (1955 г.) — американский киноактер.

Тамара Гвердцители (1962 г.) — певица, народная артистка Грузии и России.

Хосеп Гвардиола (1971 г.) — главный тренер мюнхенского ФК «Бавария».

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