Ученые рассказали об опасности сна рядом со смартфоном

Ученые из Калифорнии рассказали об опасности сна рядом со смартфоном. Такое «соседство» может вызвать головные боли, шум в ушах и бессонницу.

Многие владельцы смартфонов часто оставляют устройство рядом с кроватью или в непосредственной близости от головы. Подобное может грозить серьёзными последствиями для организма, так как даже современные телефоны излучают радиочастоты, наносящие вред мозгу и человеку. В повышенной зоне риска находятся подростки, организм которых ещё развивается. В этом случае рекомендуется не только убрать смартфон как можно дальше во время сна, но и вовсе свести пользование гаджетом до минимума. Взрослый и окрепший организм способен лучше противостоять радиочастотному излучению, но даже в этом случае не рекомендуется долго держать телефон возле головы. Даже во время разговора лучше использовать наушники. В противном случае у человека могут начаться мигрени, звон в ушах и даже развиться бессонница.

Несмотря на все опасения учёных и утверждения, что смартфоны способны также вызывать раковые заболевания, чёткой связи установить не удалось. Даже в этом случае медики всё же сходятся во мнении, что использование смартфонов лучше ограничить до возможного минимума и не использовать их хотя бы за два часа до сна, в последующем убирая устройство как можно дальше от кровати.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Брюсселе решили резко сократить выплаты по поддержке вступления Турции в ЕС, пишет Die Welt. Причинами такого решения стали разногласия Турции и Греции по поводу добычи газа в Средиземном море, а также военная операция Анкары в Сирии. Reuters В Брюсселе было принято решение о резком сокращении средств, выделяемых на поддержку вступления Турции в ЕС, пишет […]