Двигатель самолета А-321neo загорелся перед взлетом в аэропорту Новосибирска

Транспортная прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолета авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту Толмачево, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В субботу около 01.00 по местному времени (21.00 мск пятницы) в аэропорту Толмачево при запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск-Камрань, загорелся двигатель, передает РИА «Новости».

Командир воздушного судна прервал запуск, была применена «система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано».

На борту в тот момент находились более 200 пассажиров, «которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание».

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

Вылет резервного самолета запланирован на ближайшее время.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», прилетевший в Москву из Сабетты (Ямал), экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. В пятницу он «перелетел на соседнюю полосу».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники. По данным агентства, изначально авиапроизводитель планировал переписать софт только для системы MCAS. Ее некорректная работа стала причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет […]