SpaceX уничтожит Falcon 9 во время испытания Crew Dragon

Совсем недолго осталось ждать итоговых контрольных испытаний безопасности корабля компании SpaceX — Crew Dragon. Уже сегодня, 18 января 2020 года в 16:00 по Мск, с космического центра Кеннеди во Флоридле состоится запуск беспилотной капсулы корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. В ходе испытаний специалисты проведут тесты безопасности для будущих астронавтов в условиях прерванного полета из-за неисправности ракеты-носителя. Если испытания пройдут хорошо, это может означать что новый корабль Crew Dragon, станет первым пилотируемым кораблем США, который сможет отправлять космонавтов на МКС и обратно с 2011 года.

В 16:00 по Московскому времени, состоится запуск ракеты, через 84 секунды после старта, на высоте примерно 20 км, двигатели корабля Crew Dragon запустятся и оттолкнутся от ракеты Falcon 9, затем сработает система раскрытия парашютов, которая поможет кораблю безопасно приводнится в водах Атлантического океана. Все это время в корабле будут находится манекены, оснащенные огромным количеством датчиков для отслеживания состояния «пилотов».

Для ракеты носителя Falcon 9, этот запуск будет четвертым и последним, в ходе испытаний, после отделения корабля, двигатели ракеты будут заглушены и в процессе снижения начнется разрушение ее корпуса. Представители компании SpaceX заявили что рассчитывают на полное сгорание топлива в ракете и постараются собрать как можно больше обломков ракеты, с помощью поисково-спасательных групп, чтобы не наносить большого вреда экологии.

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