Ученые разобрали геном гигантского кальмара и увидели, что у этого существа очень развитый мозг

Гигантские кальмары рода Архитеутис — одно из крупнейших беспозвоночных существ, которые по официальным данным в длину могут достигать около 8-10 метров, а по неофициальным раза в два больше.

Впервые снимки живых кальмаров были получены японскими исследователями в 2004 году, до этого ученые имели представления о гигантских кальмарах лишь по их останкам, найденным в желудках кашалотов или выброшенным на берег.

До сих пор живым в руки ученых не попадал ни один гигантский кальмар, что связывают не только с тем, что эти существа обитают в основном на большой глубине, но и с тем, что их в целом доплывает до поверхности очень мало, потому что для те же кашалотов это излюбленное лакомство.

На фото ниже сравнительно мелкий гигантский кальмар вида Architeuthis dux, достигающий в длину "всего" 4 метра.

Разбором генома гигантского кальмара занималась команда исследователей из Университета Копенгагена (Дания), а также исследователи из морской биологической лаборатории штата Массачусетс под руководством Кэролайн Албертин. Всего эта группа разобрала геномы сразу нескольких головоногих, в том числе осьминога, каракатицу и моллюска наутилуса.

Образцы ДНК гигантского кальмара были взяты из замороженного куска плоти этого существа, найденного много лет назад на берегу океана и сохранившегося в одной из лабораторий.

В первую очередь исследователи обнаружили, что по своему размеру геном гигантского кальмара не так далеко отстает от генома человека. У гигантского кальмара оказалось около 2,7 миллиарда комплементарных пар ДНК, что составляет около 90% генома человека.

Хотя размер генома не обязательно связан со сложностью и интеллектуальной развитостью существа, более ста генов гигантского кальмара были связаны с семейством особых белков протокадгеринов, которые отвечают за сложное строение мозга.

Останки гигантского кальмара в Смитсоновском музее. Фото: wikimedia.org

По словам Кэролайн Альбертин, как правило у беспозвоночных эти белки встречается совсем в небольшом количестве (или вообще не встречаются) и нахождение более 100 протокадгеринов в геноме гигантского кальмара можно сравнить с находкой "дымящегося пистолета", потому что это прямо указывает на то, что эти существа очень умные.

Кстати, в геноме осьминога в 2015 году тоже были найдены эти же белки и в примерно таком же количестве.

Из других необычных находок можно указать уникальный набор генов, отвечающих за рост и развитие гигантского кальмара, которых не оказалось в геноме осьминога, каракатицы и наутилуса. Вероятно это и объясняет, почему гигантские кальмары вырастают такими огромными.

Результаты этого любопытного исследования были опубликованы в научном журнале "GigaScience".

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Последнее: Гигантские кальмары рода Архитеутис — одно из крупнейших беспозвоночных существ, которые по официальным данным в длину могут достигать около 8-10 метров, а по неофициальным раза в два больше. Впервые снимки живых кальмаров были получены японскими исследователями в 2004 году, до этого ученые имели представления о гигантских кальмарах лишь по их останкам, найденным в желудках кашалотов […]