Странные разноцветные вспышки в ночном небе Огайо до сих пор не получили логического объяснения

Эти странные разноцветные вспышки в ночном небе были засняты в прошлое воскресенье наружной камерой наблюдения, установленной на доме в городке Бетел, штат Огайо.
Население городка лишь чуть более 2700 человек и конечно же в таком маленьком поселении нет никаких крупных стадионов, ночных клубов с прожекторами и прочих заведений, которые теоретически могли быть причастными к этим ярким вспышкам света.
Помимо камеры, вспышки лично наблюдали владельцы дома, на котором была установлена эта камера. Тим Уокер и его дочь Кэролин поздно вечером занялись вывозом мусора и буквально застыли на месте, когда увидели разноцветные вспышки, озарившие ночное небо.
Вспышки длились всего несколько секунд, а потом перестали, но когда отец и дочь пошли дальше по дороге, ночное небо снова озарилось яркой вспышкой. То есть если это происходило с перерывами, то это явно не падающий метеорит.
Однако что это могло быть до сих пор никто так и не знает, хотя новости об этих странных вспышках вскоре появились во многих американских СМИ. Ни одна из логических версий не могла объяснить, откуда взялись эти красновато-оранжево-розово-фиолетовые вспышки.
По словам Кэролин, она поначалу подумала, что там взорвалось что-то большое и ощутила сильную тревогу. Однако не было слышно никаких громких звуков.
А по словам Тима Уолкера, увиденное напомнило ему взрывы снарядов, которые он видел во время службы в армии. За исключением, что тут все это было опять же совершенно беззвучным.
В последующие дни журналисты спрашивали местную полицию и отделение по чрезвычайным ситуациям округа Клермонт, к которому относится городок, но там ничего не смогли объяснить. Также ничего не говорится о том, могла ли это быть авария на линиях электропередач или какой-нибудь подстанции.
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