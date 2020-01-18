Больше 800 рейсов отменили в Чикаго из-за снегопада

18.01.2020, 8:05, Новости дня

В аэропортах американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменены порядка 830 рейсов из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада, информирует городской департамент авиации.

Сообщается также, что порядка 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах «О’Хара» и «Мидуэй». Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний, передает РИА «Новости».

Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. Синоптики предупреждают, что за ночь может выпасть до 12,5 сантиметров снега.

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Публикация от $ABDUR RAHMAN$ (@_abdur14307) 17 Янв 2020 в 9:15 PST

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Публикация от Things To Do In Chicago (@thingstodoinchicago) 17 Янв 2020 в 4:25 PST

 

Национальная метеорологическая служба Чикаго также предупреждает о порывах ветра до 13,5 метров в секунду.

Ранее в аэропорту Манилы произошел коллапс из-за извержения вулкана.



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Последнее: В аэропортах американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменены порядка 830 рейсов из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада, информирует городской департамент авиации. Сообщается также, что порядка 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах «О’Хара» и «Мидуэй». Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний, передает РИА «Новости». Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. […]

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