Больше 800 рейсов отменили в Чикаго из-за снегопада

В аэропортах американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменены порядка 830 рейсов из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада, информирует городской департамент авиации.
Сообщается также, что порядка 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах «О’Хара» и «Мидуэй». Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний, передает РИА «Новости».
Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. Синоптики предупреждают, что за ночь может выпасть до 12,5 сантиметров снега.
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Национальная метеорологическая служба Чикаго также предупреждает о порывах ветра до 13,5 метров в секунду.
Ранее в аэропорту Манилы произошел коллапс из-за извержения вулкана.
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Последнее: В аэропортах американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменены порядка 830 рейсов из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада, информирует городской департамент авиации. Сообщается также, что порядка 470 рейсов задерживаются в чикагских международных аэропортах «О’Хара» и «Мидуэй». Пассажирам советуют проверять статус рейсов у авиалиний, передает РИА «Новости». Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу. […]
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