Американский диетолог Жаклин Лондон назвала 6 полезных видов сыров

Американский диетолог и руководитель научной лаборатории по тестированию продуктов GHRIЭ Жаклин Лондон назвала 6 видов сыров, обладающих полезными для здоровья свойствами. Эффект достигается, благодаря технологии приготовления, сохраняющей в их составе большое количество питательных веществ и микроэлементов.

Специалист рекомендует включить в рацион моцареллу. В отличие от твердых сыров в ней содержится мало соли. В то же время по наличию минералов моцарелла им не уступает, так как в ней много кальция и белка. Швейцарский сыр из-за высокой стоимости для многих является недоступным. Вместе с тем это ценный источник витамина B12, который организму необходим для здоровья клеток, мышц и нервов.

Одним из дорогих сыров является пармезан, который по запаху нельзя сопоставить ни с одним другим сортом продукта. Диетолог объясняет его пользу не только наличием кальция, но и фосфора. Он снижает уровень лактозы, поэтому подходит людям с ее непереносимостью. Для них подойдет также козий сыр, в котором лактозы меньше всего. В данном продукте много разновидностей бактерий, которые вырабатывают противомикробные белковые активные вещества, эффективно противостоящие патогенам.

Творожный сыр содержит много белка, а также отличается низкой калорийностью. Диетолог рекомендует его людям, которые следят за своим весом. Ценность данного сыра и в содержании селена, полезного в укреплении иммунитета. Аминокислоты и белок в сыре риккота полезны для крепости мышц.

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Последнее: Американский диетолог и руководитель научной лаборатории по тестированию продуктов GHRIЭ Жаклин Лондон назвала 6 видов сыров, обладающих полезными для здоровья свойствами. Эффект достигается, благодаря технологии приготовления, сохраняющей в их составе большое количество питательных веществ и микроэлементов. Специалист рекомендует включить в рацион моцареллу. В отличие от твердых сыров в ней содержится мало соли. В то же […]