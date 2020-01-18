Сын блогера Кати Мезеновой перенёс в Израиле первую операцию по удалению родимого пятна

Блогер Катя Мезенова обрадовала сотни тысяч своих Instagram-подписчиков, сообщив о том, что её маленький сын успешно перенёс первую операцию, которую проводили хирурги Израиля. Полуторагодовалый мальчик страдает очень редким заболеванием – на коже ребёнка имеется больших размеров невус, или родимое пятно.

Помимо проблемы эстетического характера, имеется ещё и риск развития в будущем онкологии, которую может спровоцировать даже минимальное травмирование определённого участка кожи или обычный всплеск гормонов. Родители малыша обратились за помощью к лучшим врачам Израиля, которые рассказали о невозможности полностью избавить ребёнка от опасной патологии, но всё же есть шанс существенно уменьшить риск появления у него в будущем рака. Однако на это нужны и годы лечения, и большие финансовые затраты. На сегодняшний день блогер собирает денежные средства для сына – необходима сумма в размере 30 000 000 рублей.

Немало подписчиков Кати Мезеновой откликнулось на её просьбу о помощи, и тем радостнее для них была новость об успешной первой операции мальчика. В своём Instagram-аккаунте блогер разместила фотоснимок, сделанный в израильской больнице Hadassah Hospital. В посте к кадру она написала, что сын уже очнулся и понемногу начинает приходить в себя. Операция прошла хорошо, но впереди – ещё не одно хирургическое вмешательство. Пока же врачи вживили маленькому пациенту три экспандера. «Он герой!»– констатировала Катя Мезенова.

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