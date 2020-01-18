С МВД взыскали 500 тысяч рублей в пользу матери петербуржца, застреленного оперуполномоченным

Мосгорсуд обязал МВД РФ выплатить 500 тысяч рублей матери Дмитрия Демидова, которого застрелили в одном из отделений полиции Санкт-Петербурга. Об этом «Новой газете» сказал ее адвокат Виталий Черкасов.

В 2015 году, на следующий день после корпоратива по случаю Дня сотрудника полиции пьяный оперуполномоченный Андрей Артемьев выстрелил из табельного оружия в рот 37-летнему Демидову, которого доставили в отдел полиции для беседы.

Сотрудника правоохранительных органов, который и ранее привлекался к дисциплинарной ответственности за употребление алкоголя в рабочее время, признали виновным в убийстве по неосторожности. Он получил лишь год и девять месяцев колонии и вышел на свободу в 2018 году.

Изначально мать погибшего Наталья Зверева требовала четыре миллиона рублей компенсации морального вреда, однако суд первой инстанции постановил выплатить ей лишь 150 тысяч. Позже Зверева обжаловала это решение. Женщина не удовлетворена решением Мосгорсуда и планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Александра Новикова

Корреспондент

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Источник: Новая газета

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Последнее: Мосгорсуд обязал МВД РФ выплатить 500 тысяч рублей матери Дмитрия Демидова, которого застрелили в одном из отделений полиции Санкт-Петербурга. Об этом «Новой газете» сказал ее адвокат Виталий Черкасов. В 2015 году, на следующий день после корпоратива по случаю Дня сотрудника полиции пьяный оперуполномоченный Андрей Артемьев выстрелил из табельного оружия в рот 37-летнему Демидову, которого доставили […]