С МВД взыскали 500 тысяч рублей в пользу матери петербуржца, застреленного оперуполномоченным

18.01.2020, 7:45, Разное

Мосгорсуд обязал МВД РФ выплатить 500 тысяч рублей матери Дмитрия Демидова, которого застрелили в одном из отделений полиции Санкт-Петербурга. Об этом «Новой газете» сказал ее адвокат Виталий Черкасов.

В 2015 году, на следующий день после корпоратива по случаю Дня сотрудника полиции пьяный оперуполномоченный Андрей Артемьев выстрелил из табельного оружия в рот 37-летнему Демидову, которого доставили в отдел полиции для беседы.

Сотрудника правоохранительных органов, который и ранее привлекался к дисциплинарной ответственности за употребление алкоголя в рабочее время, признали виновным в убийстве по неосторожности. Он получил лишь год и девять месяцев колонии и вышел на свободу в 2018 году.

Изначально мать погибшего Наталья Зверева требовала четыре миллиона рублей компенсации морального вреда, однако суд первой инстанции постановил выплатить ей лишь 150 тысяч. Позже Зверева обжаловала это решение. Женщина не удовлетворена решением Мосгорсуда и планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Александра Новикова
Корреспондент

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Неприбыльные убийства. В Петербурге вынесли приговор экс-полицейскому, возглавлявшему банду черных риелторов

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мосгорсуд обязал МВД РФ выплатить 500 тысяч рублей матери Дмитрия Демидова, которого застрелили в одном из отделений полиции Санкт-Петербурга. Об этом «Новой газете» сказал ее адвокат Виталий Черкасов. В 2015 году, на следующий день после корпоратива по случаю Дня сотрудника полиции пьяный оперуполномоченный Андрей Артемьев выстрелил из табельного оружия в рот 37-летнему Демидову, которого доставили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика