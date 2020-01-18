Байден обиделся на Цукерберга и Facebook

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден резко раскритиковал Марка Цукерберга и соцсеть Facebook.
Байден заявил, что «никогда не был большим фанатом Цукерберга» и считает того «настоящей проблемой», пишут «Вести. Экономика» со ссылкой на New York Times.
Бывший вице-президент США обвинил Facebook в распространении заведомо ложной информации. Байден считает, что необходимо отменить закон, который освобождает сайты от ответственности за пользовательский контент.
По его словам, Facebook прикрывается нормами, допускающими ложь в политической рекламе. Гнев бывшего вице-президента вызвала реклама, агитирующая за переизбрание президента США Дональда Трампа, в которой содержались обвинения в коррупции в адрес Байдена.
Хотя критика Байдена похожа на заявления других демократических кандидатов в президенты, ни один другой кандидат не зашел настолько далеко, чтобы призвать к отмене статьи 230 Акта о благопристойности при телекоммуникациях.
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Последнее: Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден резко раскритиковал Марка Цукерберга и соцсеть Facebook. Байден заявил, что «никогда не был большим фанатом Цукерберга» и считает того «настоящей проблемой», пишут «Вести. Экономика» со ссылкой на New York Times. Бывший вице-президент США обвинил Facebook в распространении заведомо ложной информации. Байден считает, что необходимо отменить закон, […]
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