Польша назвала освобождение Варшавы от фашистов «коммунистическим пленом»

18.01.2020, 7:19, Новости дня

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал рассекреченные Россией к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков документы.

Он назвал публикацию российским оборонным ведомством рассекреченных материалов попыткой «переписать» историю, передает РИА «Новости».

Говоря об освобождении Варшавы советскими войсками, Яблоньский заявил, что «это было не освобождение», а «принесение нового коммунистического плена». Замглавы МИД Польши призвал «помнить об этом, уважая, конечно, отдельных солдат».

В пятницу Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы. Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Версия транзита власти в 2024 году, предусматривающая возрождение Советского Союза в виде союза славянских республик, отложена в связи с очевидной нереализуемостью. Окончательно рухнули надежды уговорить (купить, запугать) президента Беларуси Александра Лукашенко и заставить его поделиться властью. Как и надежды на то, что президент Украины Зеленский «сдаст Украину Путину». Эта страшилка продолжает использоваться во внутренней политике […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика