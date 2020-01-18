США заранее пожаловались на «вмешательство» РФ в выборы–2020

И. о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что его ведомство «с полным основанием ожидает» попытки Москвы «вмешаться» в выборы 2020 года.
Он считает, что РФ хочет «посеять раздор в обществе и подорвать демократические институты» США, передает ТАСС.
При этом Вулф заверил, что США «готовы» гарантировать безопасность избирательного процесса, хотя и признал, что гарантировать «безопасность на 100% просто нереалистично».
Вулф прокомментировал хакерские угрозы со стороны Китая и Ирана.
Так, по его версии, Пекин с помощью различной «деятельности, влияющей на экономическое процветание и интеллектуальную мощь» США, стремится к «созданию угрозы и подрыву Соединенных Штатов».
Оценивая опасность Ирана, Вулф сказал, что сейчас нет «конкретной, заслуживающей доверия угрозы».
Напомним, США готовятся к атаке на высокопоставленных российских чиновников «для срыва российского вмешательства в выборы 2020 года».
Россия предлагала США обсудить тему «вмешательства» в выборы, но от Вашингтона по этому поводу было ноль реакции.
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