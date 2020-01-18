Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за отсутствие на животе «кубиков»

Елизавета Пескова, дочь заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Пескова, раскритиковала своего брата Николая Чоулза за то, что у него отсутствуют на животе «кубики» пресса. Соответствующий комментарий наследница политика оставила на его Instagram-странице под опубликованным накануне фото, сделанным на Мальдивах.

На данный момент Николай Чоулз отдыхает в этом тропическом государстве в Индийском океане. Но, по мнению его сестры, он позволил себе «расслабиться» и прибавил в весе. Вместо того чтобы, следуя примеру Instagram-подписчиц своего брата, восхититься его внешними данными и в частности фигурой, Елизавета Пескова укорила родного человека, написав комментарий следующего содержания: «У тебя кубики пропали».

Николай Чоулз в ответном комментарии уверил сестру, что он тотчас же займётся приведением себя в надлежащую физическую форму. К «мини-дискуссии» присоединились и другие подписчики, порадовавшиеся в связи с тем, что их кумира «вкусно кормят» на курорте, а также отметившие: женское счастье вовсе не заключается в «мужских кубиках».

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