Мадуро предупредил папу Римского об отказе народа Венесуэлы от католицизма

18.01.2020, 6:37, Новости дня

Жители Венесуэлы все чаще отказываются от католицизма, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Обращаясь к «дорогому папе Франциску», он заявил, что почти 40% жителей страны «объявили себя евангельскими христианами», хотя прежде их было 3%, передает РИА «Новости».

Мадуро подверг католических епископов критике за то, что Венесуэльскую епископскую конференцию используют в качестве политической партии.

Мадуро напомнил о праздновании Рождества Богородицы в штате Лара в сентябре. В последние два дня в праздновании участвовал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Как сообщил президент Венесуэлы, это вызвало массовое неприятие.



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Последнее: Жители Венесуэлы все чаще отказываются от католицизма, сообщил президент страны Николас Мадуро. Обращаясь к «дорогому папе Франциску», он заявил, что почти 40% жителей страны «объявили себя евангельскими христианами», хотя прежде их было 3%, передает РИА «Новости». Мадуро подверг католических епископов критике за то, что Венесуэльскую епископскую конференцию используют в качестве политической партии. Мадуро напомнил о […]

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