Мнение: О том, как Александр Лукашенко спас Россию

Это похоже на дурной анекдот, но чистая #правда.

Которая весьма красноречиво характеризует нынешнее состояние дел в путинской России. Да и её перспективы тоже.

Итак, среди тех 75 человек, которых нынешний российский президент Владимир #Путин назначил включить в Конституцию свои нашумевшие поправки, в том числе о запрете чиновникам, сенаторам и депутатам иметь иностранное гражданство или вид на жительство, есть… несколько обладателей зарубежных ВНЖ и даже вторых паспортов. Сюрреализм?

Нет.

Всё дело в том, что… нынешняя рабочая группа по подготовке изменений действующей Конституции создавалась ещё в прошлом году под совершенно другие задачи. Характер которых объясняет и столь пёстрый состав её участников, и даже анонсированное рядом пабликов главенство имперца, евразийца и сказочника Александра Дугина в этой гремучей смеси спортсменов и пианистов, помноженных на казаков.

Какие это были задачи?

Сногсшибательные!

По словам околокремлёвских источников, которых цитируют авторитетные российские телеграм-каналы, вплоть до самого конца прошлого года базовым вариантом сохранения личной власти Владимира Путина на срок после 2024 года была интеграция с Беларусью в полноценное государство. Нынешний хозяин Кремля при таком раскладе становился бы полноправным главой нового субъекта международного права, а его белорусскому коллеге Александру Лукашенко отводилась роль вице-президента и губернатора в одном лице.

Именно по этому так мощно звучала интеграционная повестка всё второе полугодие 2019 г. Именно по этой причине #Кремль задействовал все возможные рычаги, без оглядки на последствия, чтобы продавить батьку.

Но Александр Лукашенко сумел не прогнуться. Вертелся ужом, прикидывался шлангом, грозил народным гневом и шантажировал перекрытыми трубопроводами. Но сумел похоронить вариант с присоединением.

Чем, возможно, спас Россию от больших бедствий. Потому что в мире такая силовая интеграция однозначно воспринималась бы как аншлюс – причём в самом худшем смысле этого слова. Россия снова бы оказалась в перекрестье международных санкций, на этот раз – действительно серьёзных. Вплоть до эмбарго на экспорт и отключение от международных платежных систем. В общем, ответный удар по российской экономике был бы нанесён мощный, и неизвестно, сумела ли бы она его выдержать, не рухнув.

К счастью, этого мы уже не узнаем. Неуступчивость Александра Лукашенко в этот раз пошла на пользу всем россиянам, за исключением кремлёвских. А президентская администрация РФ переключилась спешно на запасной вариант с поправками в Конституцию и узаконением Госсовета. Причём в условиях цейтнота были вынужденно использованы старые заготовки. И теперь рабочая группа вместо Союзного договора будет представлять конституционные поправки. Впрочем, её участникам всё равно.

А вам – всё равно или нет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Это похоже на дурной анекдот, но чистая #правда. Которая весьма красноречиво характеризует нынешнее состояние дел в путинской России. Да и её перспективы тоже. Итак, среди тех 75 человек, которых нынешний российский президент Владимир #Путин назначил включить в Конституцию свои нашумевшие поправки, в том числе о запрете чиновникам, сенаторам и депутатам иметь иностранное гражданство или вид […]