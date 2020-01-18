Ученые: Рыбий жир увеличивает количество сперматозоидов

Употребление рыбьего жира увеличивает численность сперматозоидов. К такому выводу пришли датские исследователи.

Эксперты провели исследование, пригласив для этого больше 1,6 тысячи мужчин, средний возраст которых составлял 18 лет. Все они употребляли рыбий жир в течение двух месяцев. Результат такого эксперимент продемонстрировал, что принимавшие добавки с содержанием Омега-3 респонденты ощутили изменения: их яички увеличились на 1,5 мл и в среднем производили больше сперматозоидов. Данный фактор датские исследователи связали с лучшей фертильностью и повышенным уровнем тестостерона, хотя первоначально они не проверяли плодовитость мужчин.

Каждый из добровольцев прошел скрининг на ИППП, сдал образцы семени и ответил на вопросы о своем образе жизни. Несмотря на все это, специалисты так и не сумели понять, каким образом именно рыбий жир позитивно сказывается на качестве эякулята. Неясно также и то, могло ли увеличение емкости спермы вызваться переменами в размерах яичек.

Исследование прокомментировали в Королевском университете Белфаста. Эксперты благоприятно оценили его, отметив связь между потреблением упомянутого выше продукта и хорошим качеством мужской семени. Они заявили о необходимости провести дополнительные научные работы в этом направлении, отдельно напомнив о влиянии витаминов на выработку спермы.

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Последнее: Употребление рыбьего жира увеличивает численность сперматозоидов. К такому выводу пришли датские исследователи. Эксперты провели исследование, пригласив для этого больше 1,6 тысячи мужчин, средний возраст которых составлял 18 лет. Все они употребляли рыбий жир в течение двух месяцев. Результат такого эксперимент продемонстрировал, что принимавшие добавки с содержанием Омега-3 респонденты ощутили изменения: их яички увеличились на 1,5 […]