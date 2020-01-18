Трамп посоветовал аятолле Хаменеи «быть осторожным со словами»

18.01.2020, 6:19, Новости дня

Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи нужно «быть очень осторожным со своими словами», сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп раскритиковал «так называемого верховного лидера Ирана» за то, что Хаменеи «говорил гадости о США и Европе». По мнению президента США, Хаменеи «в последнее время не был таким верховным». Американский лидер заявил, что иранская экономика «терпит крах», народ Ирана «страдает», передает ТАСС.

В пятницу Хаменеи выступил с критикой решения Берлина, Парижа и Лондона запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки.

Кроме того, Трамп заявил, что «благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения», передает РИА «Новости».

Он призвал иранские власти «отказаться от террора». По словам Трампа, иранское руководство «должно сделать Иран снова великим».

Отметим, что лозунгом Трампа на выборах была фраза «Сделаем Америку снова великой».

Свое сообщение Трамп в очередной раз продублировал на персидском языке.

Напомним, Трамп, угрожая 25-процентными пошлинами на европейские автомобили, потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки. Иран обвинил Европу в «продаже» ядерной сделки в обмен на уступки Трампа.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи нужно «быть очень осторожным со своими словами», сообщил глава американского государства Дональд Трамп. Трамп раскритиковал «так называемого верховного лидера Ирана» за то, что Хаменеи «говорил гадости о США и Европе». По мнению президента США, Хаменеи «в последнее время не был таким верховным». Американский лидер заявил, что иранская экономика «терпит […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика