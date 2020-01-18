Мнение: Новый главный налоговик

Первое назначение Мишустина — назначен новый глава ФНС. Им стал бывший заместитель Мишустина Даниил Егоров. Судя по его заявлениям, будут попытки ужесточения контроля оборота электронных денег. Берегись, фрилансер.
РБК сообщает, что в правительстве точно не будет Голодец, Орешкина и Чуйченко. Ну ок. Ожидается, что в правительстве останется Шойгу + с большой вероятностью Лавров (хотя он еще года 2 назад просился в отставку).
Состав правительства обещают представить до 21 января.
Референдум по изменениям в Конституцию обещают провести где-нибудь весной этого года.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Первое назначение Мишустина — назначен новый глава ФНС. Им стал бывший заместитель Мишустина Даниил Егоров. Судя по его заявлениям, будут попытки ужесточения контроля оборота электронных денег. Берегись, фрилансер.РБК сообщает, что в правительстве точно не будет Голодец, Орешкина и Чуйченко. Ну ок. Ожидается, что в правительстве останется Шойгу + с большой вероятностью Лавров (хотя он еще […]
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