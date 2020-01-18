Игра World of Horror выйдет в Steam в феврале

Игровой проект World of Horror появится в раннем доступе в Steam 20 февраля. Такая информация появилась на канале студии Panstarz в YouTube.

Сюжет World of Horror разворачивается в приморском городе Японии, где наступает апокалипсис из-за пробуждения «древних богов». Людей охватывает безумие, а на улицах бродят кошмарные монстры. Автором игры является Павел Козьмински. Он разрабатывает ее с помощью приложения Microsoft Paint. В своей работе он вдохновлялся мифами и народными сказаниями.

World of Horror не будет пугать пользователей привычными скримерами. Им предстоит в роли пяти персонажей изучить жуткую реальность с различных точек зрения. Противостоять злу геймеры будут в пошаговых поединках. Все открытия сложатся в одно целое, что как усилит бойцов, так и даст им ряд подсказок. Выход проекта запланирован на конец года. Выйдет он на Sony PlayStation 4, Nintendo Switch и PC.

Немного ранее сообщалось, что PS4 оказалась наиболее продаваемой приставкой в США. Магазинам удалось реализовать ее в численности 106 миллионов единиц. В прошлом году местные потребители не часто приобретали консоли из-за скорого выхода PlayStation 5. По данным экспертов, траты на игровые платформы в декабре упали на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

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Последнее: Игровой проект World of Horror появится в раннем доступе в Steam 20 февраля. Такая информация появилась на канале студии Panstarz в YouTube. Сюжет World of Horror разворачивается в приморском городе Японии, где наступает апокалипсис из-за пробуждения «древних богов». Людей охватывает безумие, а на улицах бродят кошмарные монстры. Автором игры является Павел Козьмински. Он разрабатывает ее […]