Демократизацию Венесуэлы назвали в Америке приоритетом США

США увеличили свою роль в регионе Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщил генсек Организации американских государств Луис Альмагро в Вашингтоне.
По его словам, в ЛАКБ США стали «ведущим игроком» и «Карибское море больше не выходит из их поля зрения», передает ТАСС.
Как считает генсек ОАГ, «демократизация Венесуэлы стала приоритетом» для США.
По версии Альмагро, в Боливарианской Республике ведется борьба «между демократией и деспотизмом». Организация американских государств намерена «оказывать давление на диктатуру» и поддерживать «демократизацию» Венесуэлы.
Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Гуайдо и США признавать отказываются.
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