Демократизацию Венесуэлы назвали в Америке приоритетом США

США увеличили свою роль в регионе Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщил генсек Организации американских государств Луис Альмагро в Вашингтоне.

По его словам, в ЛАКБ США стали «ведущим игроком» и «Карибское море больше не выходит из их поля зрения», передает ТАСС.

Как считает генсек ОАГ, «демократизация Венесуэлы стала приоритетом» для США.

По версии Альмагро, в Боливарианской Республике ведется борьба «между демократией и деспотизмом». Организация американских государств намерена «оказывать давление на диктатуру» и поддерживать «демократизацию» Венесуэлы.

Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем страны. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Гуайдо и США признавать отказываются.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жители Венесуэлы все чаще отказываются от католицизма, сообщил президент страны Николас Мадуро. Обращаясь к «дорогому папе Франциску», он заявил, что почти 40% жителей страны «объявили себя евангельскими христианами», хотя прежде их было 3%, передает РИА «Новости». Мадуро подверг католических епископов критике за то, что Венесуэльскую епископскую конференцию используют в качестве политической партии. Мадуро напомнил о […]