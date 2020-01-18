Наука: Медленная ходьба предсказывает смерть от сердечных заболеваний

Медленный темп походки свидетельствует о слабом уровне физической подготовки, поэтому данные о скорости ходьбы могут использоваться для оценки рисков смерти пациента.

Ученые из Центра исследований биомедицинских исследований имени Нейсберга Лестера (NIHR Leicester Biomedical Research Centre) установили: чем медленнее ходит человек, тем выше для него риск умереть от болезней сердца. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.

В исследовании, продлившемся в течение шести лет, приняли участие 420 тысяч британцев в возрасте от 39 до 74 лет (230 тысяч женщин и 190 тысяч мужчин). На момент начала исследования никто из участников не страдал от болезней сердца. Люди, принявшие участие в эксперименте, сообщили обычно предпочитаемый ими темп ходьбы, а также прошли тесты, определяющие уровень их подготовки. Оказалось, что у тех, кто ходил медленнее, показатели здоровья были намного хуже, чем у тех, кто ходил в быстром темпе.

Ученые учли социальный статус участников, их национальность, профессиональную деятельность, питание, курение и потребление алкоголя, а также принимаемые лекарственные препараты. За время эксперимента 8598 участников (5184 мужчины и 3414 женщин) умерли, из них 1654 (1188 мужчин и 466 женщин) — от сердечных заболеваний. Оказалось, что среди участников, ходивших в медленном темпе, риск смерти был в 1,8–2,4 раза выше, чем у тех, кто передвигался быстро. Несмотря на то, что от рака за время исследования умерло гораздо больше участников (4850 человек), скорость ходьбы с риском смерти от рака оказалась не связана.

Наиболее высоким риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний оказался для людей с недостаточной массой тела, что могло свидетельствовать о недостаточном питании или значительной потере мышечной ткани в пожилом возрасте (саркопении).

«Самоотчет о скорости ходьбы позволит выявлять людей с плохой физической подготовкой и, следовательно, с повышенным уровнем риска развития болезней сердца, — считает профессор Том Йетс (Tom Yates), один из авторов исследования. — Риски сохранились после поправок на другие факторы — массу тела, питание и даже просмотр телевизора». Физические нагрузки помогут снизить риски, отмечает он. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько точно с помощью данных о скорости ходьбы можно оценивать риск развития сердечных заболеваний.

Ранее уже была доказана связь между скоростью ходьбы и смертностью у пожилых людей. Кроме того, существует исследование, которое однозначно указывает на влияние ходьбы на состояние сердечно-сосудистой системы.

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Последнее: Медленный темп походки свидетельствует о слабом уровне физической подготовки, поэтому данные о скорости ходьбы могут использоваться для оценки рисков смерти пациента. Ученые из Центра исследований биомедицинских исследований имени Нейсберга Лестера (NIHR Leicester Biomedical Research Centre) установили: чем медленнее ходит человек, тем выше для него риск умереть от болезней сердца. Результаты исследования были опубликованы в журнале […]