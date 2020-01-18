Демонстранты не дали Макрону насладиться театром

18.01.2020, 5:05, Новости дня

Участники протестов против пенсионной реформы попытались прорваться в Театр Буф-дю-Нор в Париже, где находился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают очевидцы.

У театра собралось приблизительно 100–200 демонстрантов, приехал полицейский спецназ. Правоохранители не позволили участникам протестов прорваться в здание. Демонстрантов оттеснили, после чего был создан коридор для отъезда Макрона.

Обстановка была напряженная, но до столкновений дело не дошло, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

Задержали только пользователя Twitter, который опубликовал видео из зала, где находился Макрон. Позднее зритель сообщил, что вернулся в театр.

Напомним, во Франции проходят манифестации против пенсионной реформы. Власти страны решили повременить с повышением пенсионного возраста.



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Последнее: Участники протестов против пенсионной реформы попытались прорваться в Театр Буф-дю-Нор в Париже, где находился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают очевидцы. У театра собралось приблизительно 100–200 демонстрантов, приехал полицейский спецназ. Правоохранители не позволили участникам протестов прорваться в здание. Демонстрантов оттеснили, после чего был создан коридор для отъезда Макрона. Обстановка была напряженная, но до столкновений дело не […]

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