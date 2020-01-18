Эксперт: РФ берет пример с Запада в сфере обеспечения безопасности в интернете

Россия нуждается в законе о суверенном Интернете, так как речь идет и защите приватных данных пользователей в Сети. Такое заявление сделал представитель фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

По словам специалиста, имеется большой риск в случае передачи приватной информации людей в рамках приложений, особенно иностранным структурам. РФ в этом случае идет тем же путем, какой выбрал Запад и Евросоюз, в частности. Закон о суверенном интернете Простаков обозначил как инструмент обеспечения безопасности. Лишь в 2019 году граждане РФ израсходовали больше одного миллиарда долларов на приобретение мобильных программ в Сети: приложения по доставке еды, мессенджеры и прочее.

В РФ закон о суверенном интернете обрел силу в ноябре минувшего года. Его предназначение обезопасить государство от вероятного воздействия иных стран на Рунет или полное отключение от мировой Сети. От отечественных операторов требуется внедрение механизма фильтрации трафика и технических средств противодействия вероятным угрозам. Помимо того, все зарубежные IT-фирмы обязуются держать в РФ сервера с приватными данными граждан.

Ранее правозащитник Галина Запорожцева заявила, что суверенный интернет может помочь РФ противостоять Штатам в информационном столкновении. По ее мнению, Москве нужно разработать альтернативные американским ресурсам порталы и не исключила, что Вашингтон может отключить доступ жителям страны к мировым платежным системам.

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Последнее: Россия нуждается в законе о суверенном Интернете, так как речь идет и защите приватных данных пользователей в Сети. Такое заявление сделал представитель фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. По словам специалиста, имеется большой риск в случае передачи приватной информации людей в рамках приложений, особенно иностранным структурам. РФ в этом случае идет тем же путем, какой выбрал […]