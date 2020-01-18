«Я решил дать вам шанс»

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.
Украинский президент Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука после личной встречи с ним. При этом Зеленский, согласно заявлению, опубликованному его администрацией, не исключил кадровые изменения в правительстве.
«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями — или скандалами, как угодно <..> Я решил дать шанс вам и вашему правительству», — сказал лидер Украины. Комментировать содержание спорного ролика, ставшего поводом для заявления об отставке, он не стал.
Об отставке Гончарук, возглавивший украинское правительство в августе, объявил 17 января. Это произошло после того, как за два дня до этого были опубликованы, предположительно, прослушки его телефонных разговоров с несколькими коллегами-министрами. На записях гражданин с похожим голосом называл себя «полным профаном в экономике», а про Зеленского говорил, что у того «очень примитивное понимание экономических процессов».
Выступая перед депутатами он заявил, что не хочет разногласий в правящей партии: «Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все уважаем его, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%». Хотя украинские СМИ сообщали о конфликте в «Слуге народа» из-за записей, подавляющее большинство членов фракции партии в Раде накануне поддержало его во время голосования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загогулина Гончарука. Глава правительства Украины попросился в отставку. Что это — ход на опережение или блеф?
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Зеленский не принял отставку премьера Гончарука. Украинский президент Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука после личной встречи с ним. При этом Зеленский, согласно заявлению, опубликованному его администрацией, не исключил кадровые изменения в правительстве. «Я получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями — или скандалами, как угодно <..> […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Когда полыхнет, этот пожар будет уже не потушить / 28 декабря
- Путин угрожал: Зеркаль рассказала, почему Украина подписала Минские соглашения / 6 декабря
- Затишье перед бурей: курс рубля остается стабильным / 13 декабря
- Алла Пугачева показала скрытые таланты / 25 ноября
- Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост порадовала поклонников стройными ногами на капоте Rolls-Royce / 6 января
- Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал о «загулявшей» после Нового года руке / 6 января
- В Гуанчжоу показана электрическая версия лифтбека JAC A5 / 24 ноября
- Порошенко молчать не будет / 8 декабря