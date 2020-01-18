«Я решил дать вам шанс»

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.

Украинский президент Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука после личной встречи с ним. При этом Зеленский, согласно заявлению, опубликованному его администрацией, не исключил кадровые изменения в правительстве.

«Я получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями — или скандалами, как угодно <..> Я решил дать шанс вам и вашему правительству», — сказал лидер Украины. Комментировать содержание спорного ролика, ставшего поводом для заявления об отставке, он не стал.

Об отставке Гончарук, возглавивший украинское правительство в августе, объявил 17 января. Это произошло после того, как за два дня до этого были опубликованы, предположительно, прослушки его телефонных разговоров с несколькими коллегами-министрами. На записях гражданин с похожим голосом называл себя «полным профаном в экономике», а про Зеленского говорил, что у того «очень примитивное понимание экономических процессов».

Выступая перед депутатами он заявил, что не хочет разногласий в правящей партии: «Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все уважаем его, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%». Хотя украинские СМИ сообщали о конфликте в «Слуге народа» из-за записей, подавляющее большинство членов фракции партии в Раде накануне поддержало его во время голосования.

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Источник: Новая газета

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Последнее: Зеленский не принял отставку премьера Гончарука. Украинский президент Владимир Зеленский не стал принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука после личной встречи с ним. При этом Зеленский, согласно заявлению, опубликованному его администрацией, не исключил кадровые изменения в правительстве. «Я получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями — или скандалами, как угодно <..> […]