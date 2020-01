Мнение: Бонус за 2 авиакатастрофы

После двух катастроф, в которых погибло 346 человек уволенный управляющий Боинга Дэннис Мюленбург получил 80,7 миллионов долларов

Бывший управляющий Боинга Дэннис Мюленбург ушел из фирмы с 80,7 миллионами долларов (жалование, акции и другие бонусы) после того, как его заставили уволиться в декабре, как сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Главной среди его заслуг было руководство производством и сертификацией самолета 737 Max 8, что привело к гибели 346 пассажиров и команды в двух авиакатастрофах, что делает самолет одним из самых смертоносных гражданских самолетов.

Мюленбург получил акций на 4,3 миллиона, пенсию и зарплату задним числом 28,5 миллионов и долгосрочные опции на покупку акция по фиксированной цене на сумму 29,4 миллиона долларов. Боинг также сохранил ему право на покупку 73 000 акций за 5,5 миллионов долларов, которые он потом может продать за 24 миллиона долларов.

За то, что протолкнул начало эксплуатации самолета, навел экономию на безопасности и покрывал известны и потенциально смертоносные огрехи в «железе» и «софте», а потом утверждал, что самолет надежен после и первого крушения (октябрь 2018) и второго (март 2019), Мюленбург был «наказан» — он не получил выходное пособие, которое оценивается в 14,6 миллионов долларов.

Боинг выделил только 50 миллионов долларов на компенсации 346 семьям, потерявшим родных в двух авиакатастрофах — Lion Air у Джакарты, и Ethiopian Airlines у Адис-Абебы. Погибшие, по мнению фирмы, стоят по 144 500 долларов за голову, куда меньше, чем Мюленбург получал в месяц.

Безразличие Боинга к семьям жертв этих катастроф в сравнении с отношением к управляющему – показатель классовой «справедливости» в США. Работяга-водитель за лихачество в штате Вашингтон (где производят Max 8) может попасть в тюрьму за 364 дня и заплатить штраф до 5 000 долларов. Управляющий фирмой, который безответственно произвел смертельно опасный самолет и которого следует судить за убийство сотен мужчин, женщин и детей, награждается крупной суммой в придачу к и так солидному состоянию.

Более того, в результате прекращения полетов Max 8 после второй катастрофы и прекращению производства самолета в начале этого месяца, субподрядчик Боинга Spirit AeroSystems уволил 2800 рабочих. Производитель деталей для самолетов получал 80% доходов от контракта с Боингом, большую часть из них – за фюзеляж смертоносного самолета.

Компания также объявила, что уволит еще больше рабочих, никто из уволенных не получит никакой компенсации от Боинга за потерю средств к существованию. Несомненно, еще тысячи рабочих будут уволены в результате алчности и халатности фирмы.

Преступный характер производства Max 8 был выведен на чистую воду с сообщением о том, что Боинг передал в Конгресс массу внутренней переписки, в которой сотрудники (чьи имена были вычеркнуты) выражали свое недовольство управлением проектом и опасения, что самолет ненадежен.

«Это смешно. Этот самолет смехотворен», — написал один сотрудник о новостях о деталях и софте Max 8. «Чиним одно, ломаем (три) других». «Я поражён, что FAA (Федеральное управление авиации США) одобрило этот кусок дерьма».

Другое сообщение предлагало «избежать» опасность Max 8 с помощью самоубийства: «Найди глушитель, надень на оружие, приложи к виску, и нажми на спусковой крючок – и никаких проблем. Как они могли решить, что можно продолжать это?».

В имейл 2018 года предполагается, что проблемы, похожие на Max 8 продолжаются в производстве новейшего Боинга — 777X. «Почему самый дрянной и непроверенный поставщик получил заказ? Только потому, что запросил меньше всех. Не только MAX, но и 777X! Управление поставками приводит к таким решениям…Лучше всего – мы начинаем 777X с тем же поставщиком, и сроки еще более напряженные!»

Из этих документов также видно, на что был готов пойти Боинг, чтобы от пилотов не требовали тренировки на симуляторах для полетов на MAX 8, потому, что это снижало расходы. Имейл, подписанный начальником тренировочной службы пилотов для Боинг 737 Марком Форкнером, подчеркивает: «важно твердить, что для перехода пилота с NG на Max не требуется никакой тренировки на симуляторах» при обсуждении самолета с государственными регуляторами.

Форкнер также играл ключевую роль в принуждении международных регуляторов принять утверждение Боинга, что требуется только минимальная тренировка на планшете, чтобы вести Max 8. Он пишет, вероятно, регуляторам Индии, что «есть только 1 различие между 737 NG и 737 Max», и что они должны отказаться от возражений, потому, что регуляторы Аргентины, Канады, Китая, Европы, Малайзии и США уже так сделали.

Как регуляторы Индонезии убедительно показали в окончательном отчете о катастрофе Lion Air, падение самолета было результатом малоизвестного ранее механизма MCAS (против потери самолетом скорости), что скрыли от пилотов-испытателей во время сертификации Max 8 и не внесли в инструкции для пилотов пассажирских самолетов, управляющих Max 8, даже после первой катастрофы.

Эти разоблачения ясно показывают виновников. Несмотря на уверения Боинга, что имейлы «не соответствуют ценностям Боинга», из них ясно, что компания, ее управляющие и ее главные акционеры куда больше ценят прибыль и стоимость акций, чем безопасность людей, который окажутся на борту летающей смертельной ловушки.

Главные акционеры Боинга The Vanguard Group, T. Rowe Price Associates, the Newport Trust Co., SSGA Funds Management и Blackrock Fund Advisors получили 200 миллиардов долларов за Max 8 – с начала и до второй катастрофы. Мюленбург получил 6,5 миллионов от продажи акций за месяц до катастрофы Ethiopian Airlines, что позволяет предположить, что он и другие управляющие, также положившие в карман миллионы долларов, знали о ненадежности самолета.

И преступная верхушка Боинга – только часть преступной шайки капиталистов в целом.

Брайен Дайн

Перевод с английского https://www.wsws.org/en/articles/2020/01/13/boei-j13.html

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После двух катастроф, в которых погибло 346 человек уволенный управляющий Боинга Дэннис Мюленбург получил 80,7 миллионов долларов Бывший управляющий Боинга Дэннис Мюленбург ушел из фирмы с 80,7 миллионами долларов (жалование, акции и другие бонусы) после того, как его заставили уволиться в декабре, как сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Главной среди его заслуг […]