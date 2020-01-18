Губернатор Мичигана обратилась к Марку Цукербергу

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, призвала главу корпорации Facebook Марка Цукерберга приложить дополнительные усилия для контроля и предотвращения ненавистнических высказываний в социальной сети и защиты безопасности выборов

«В последнее время сотни злобных, сексистских и агрессивных постов на “Фейсбуке” призывали к насилию в отношении мусульман и законодателей штата Мичиган, – написала Уитмер в письме, которое она также опубликовала в «Твиттере». – Так, например, были пользователи, которые призывали “сжечь и изнасиловать” некоторых женщин-конгрессменов, представляющих мой штат».

Уитмер заявила, что подобные атаки являются нарушением установленных социальной сетью правил и призвала к более тщательному соблюдению этих правил в преддверии нового избирательного цикла.

«Фейсбук» пока не отреагировал на просьбу прокомментировать это обращение.

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Последнее: Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, призвала главу корпорации Facebook Марка Цукерберга приложить дополнительные усилия для контроля и предотвращения ненавистнических высказываний в социальной сети и защиты безопасности выборов «В последнее время сотни злобных, сексистских и агрессивных постов на “Фейсбуке” призывали к насилию в отношении мусульман и законодателей штата Мичиган, – написала Уитмер в письме, которое она […]