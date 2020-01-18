Искусственный интеллект опроверг одно из 6-ти массовых вымираний на Земле

Ученые применили особое устройство для изучения прошлого. Искусственный интеллект смог опровергнуть одно из 6-ти массовых вымираний на Земли.

Как считали эксперты, множество морских обитателей были уничтожены при девонском периоде по причине токсичности океанов. Последние исследования не демонстрируют наличие глобальных изменений, при этом присутствует уменьшение разнообразия природы того времени. Шужун Шен вместе с коллегами создал специальную технологию машинного обучения и анализа окаменелостей. За счет Tianhe-2 научные сотрудники рассмотрели группы людей-современников, живших в определенные времена, а искусственный интеллект позволил сократить этот период до шести месяцев. По словам ученых, снижение разнообразия флоры и фауны до сих пор остается тайной, но не сосредотачивается на массовом вымирании.

Существуют многочисленные споры между специалистами, поскольку формулировки указанного процесса нет. Согласно предположению биологов, это связано с ростом числа вымираний вида за короткий срок.

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