Появится новый член семьи: Игорю Николаеву сообщили радостное известие

«Несмотря на то, что Игорь
Николаев уже не молод, он полон сил и энергии, которая бьет через
край. Этот год артист проживет в бешеном ритме, и все будет широко
освещаться в СМИ. Такого юного и молодого Николаева мы еще не видели. Ему хочется
продолжить род, так что практически уверена, что его семья пополнится еще одним
членом семьи в этом году», – погадала по просьбе «Дни.ру» таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Карты показывают, что скоро
он будет наставником для новых талантов, тех, кто не имеет возможности своими
силами пробиться в шоу-бизнесе. Он заинтересован созданием собственного ТВ-шоу,
похожего по формату на «Фабрику Звезд». В нем просыпается Учитель. Проект
обещает стать успешным.
Что касается здоровья, то Игоря Николаева ждет травматичный год. Высока вероятность ушибов, вывихов.
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В финансовом плане год
для композитора будет денежным. У него есть дополнительный бизнес, деньги вложены очень
удачно. Процент от прибыли Игорь Николаев получает регулярно, беспокоиться не о чем. Есть
вероятность покупки недвижимости в России и за рубежом.
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