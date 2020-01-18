Италия предложила направить в Ливию миротворцев

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил направить в Ливию миротворцев.
Он заявил, что в случае достижения на берлинской конференции договоренностей по Ливии ЕС должен будет «все это гарантировать». Потребуется «европейская миротворческая миссия», согласованная с Ливией и ООН, передает ТАСС.
Ди Майо отметил, что поставки вооружений в Ливию идут «не только по земле», оружие «доставляется самолетами и судами». Нужны «европейские голубые каски, которые будут контролировать соблюдение соглашения на воде, на суше и в воздухе».
Глава МИД Италии выразил мнение, что ЕС «может быть нейтральным и достойным доверия игроком», Европа готова «предоставить контингенты».
Также он подчеркнул, что встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина «имела фундаментальное значение для разрядки ситуации» в Ливии.
Комментируя переговоры ливийских противоборствующих сторон в Москве, министр отметил, что ни одно государство «в одиночку не может разрешить сложную ситуацию в Ливии», «такое бывает только в фильме».
Ди Майо полагает, что при обострении конфликта «Европа может потерять больше других», ведь в Ливии находятся около 700 тыс. мигрантов, которые могут направиться в ЕС.
Напомним, стало известно содержание проекта итогового коммюнике Берлинской конференции по Ливии. В частности, в документе содержится призыв к остановке «боевых действий на долгосрочной основе, в том числе операций с применением авиации», прекращению передвижения войск и переброски войск в поддержку сторон конфликта.
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