Наука: Можно ли потолстеть от недосыпа?

Избыточный вес появляется потому, что у нас нарушается баланс между расходованием калорий и их потреблением, но ведь такая энергетическая разбалансировка не возникает ниоткуда.

Конкретной причиной может стать, например, неумеренное чревоугодие и особая любовь к сладкому вкупе с малоподвижным образом жизни. Но тут всё очевидно: чем больше ешь и чем меньше двигаешься, тем сильнее толстеешь. А вот менее очевидная причина испорченной фигуры – недосып: он, по свидетельству многих медицинских исследований, тоже сбивает баланс обмена веществ.

Статей, посвящённых взаимосвязи сна и ожирения, накопилось уже достаточно много. Герда Пот (Gerda Pot) и её коллеги из Королевского колледжа в Лондоне выполнили мета-анализ одиннадцати таких работ.

Напомним, что мета-анализ – это не обычный обзор, а попытка выяснить, как согласуются друг с другом результаты многих наблюдений и экспериментов, посвящённых одной и той же проблеме, нет ли между ними противоречий, не преувеличиваем ли мы значение некоторых из них, и можно ли с их общей помощью подтвердить (или опровергнуть) ту или иную гипотезу. В исследованиях, выбранных для мета-анализа, сравнивали энергетический «приход и расход» у тех, кто спал достаточно (от семи до двенадцати часов), и у тех, кому сна не хватало (которые спали 3,5–5,5 часа).

В целом, как пишут авторы работы в European Journal of Clinical Nutrition, общие результаты говорят об одном: недосып не увеличивает энергетический расход, но зато заставляет больше потреблять – избыток съеденного в следующие 24 часа после недостаточного сна составлял в среднем 385 калорий. На пропорции питательных веществ недосып влиял не сильно, однако было замечено, что невыспавшиеся люди ели чуть меньше белков и чуть больше жиров.

В экспериментах нехватку сна не очень растягивали, и, возможно, что при более систематическом недосыпе и уровень лишних калорий возрастает, и пищевые предпочтения меняются сильнее; однако для большей уверенности тут требуются дополнительные исследования с большим числом участников.

Что до физиологических механизмов, то они могут быть разными. С одной стороны, известно, что в невыспавшемся мозге активируются области, которые отвечают за удовольствие от еды (точнее, за чувство предвкушения, что ты сейчас съешь что-то вкусное) – грубо говоря, недоспавший человек начинает получать большее удовлетворение от пищи и потому есть больше чем нужно.

С другой стороны, сон – это ведь проявление суточных ритмов, и недостаток сна сбивает наши биологические часы, на которые у нас много чего завязано, от генетической активности до сложносоставных физиологических процессов; и из-за расстроенных ритмов может, к примеру, нарушиться регуляция лептина и грелина, двух важных гормонов, которые участвуют в управлении энергетическим обменом и влияют на чувства голода и насыщения.

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